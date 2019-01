50 uur werkstraf voor keeper van Groningen

Keeper Sergio Padt krijgt een werkstraf van 50 uur. De doelman van FC Groningen krijgt de straf voor het slaan, beledigen en bedreigen van een conducteur.

Trein

In september ging Padt naar huis na een verloren wedstrijd. Bij controle in de trein bleek dat hij niet voor de reis had betaald. Daarna werd hij boos en sloeg hij de conducteur.

Sorry

De keeper werd meteen gearresteerd en zat een nacht in de cel. Van FC Groningen moest hij daarna zijn aanvoerdersband inleveren. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden.