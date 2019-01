Kinderen krijgen dansles van opa van 86

Opa Chris gaat graag naar het winkelcentrum om mensen te ontmoeten. Sinds zijn vrouw is overleden zit hij namelijk alleen thuis. Juist daarom nodigden de kinderen hem uit voor een dansles.

Het is gezellig, maar ook even wennen. Chris danst namelijk het liefst op oude Duitse volksmuziek. Toch hopen de kinderen dat hij nog een keer langskomt, want dan hoeft hij niet meer in zijn eentje naar het winkelcentrum.