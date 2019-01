Zijn Nederlandse escape rooms veilig?

In Polen gaat het al een week over escape rooms. Vijf meisjes kwamen bij een brand om het leven, toen zij in zo'n escape room zaten.

Bij een escape room zit je met een groepje in een afgesloten kamer. Door puzzels op te lossen kun je ontsnappen. Veel kinderen doen het tijdens verjaardagsfeestjes en het is de afgelopen jaren steeds populairder geworden.

In Polen is nu een groot onderzoek naar de veiligheid van escape rooms begonnen. Maar hoe zit het eigenlijk in Nederland?

Zo'n ernstig ongeluk als in Polen is hier gelukkig nooit gebeurd. Maar hoe zorgen ze ervoor dat dat zo blijft? En kun je daar zelf iets aan doen? Wij gingen een escape room in om daar achter te komen: