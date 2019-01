Politiebond teleurgesteld over toespraak Rutte

"Ik zou ze het liefst allemaal in elkaar slaan", dat zei premier Mark Rutte gisteren op een persconferentie. De politiebond is helemaal niet blij met die uitspraak.

Premier Rutte zei het gisteren tijdens een persmoment met journalisten. Hij had het over mensen die zich tijdens Oud en Nieuw hebben misdragen. Bijvoorbeeld door agressief te zijn naar ambulancepersoneel, agenten of andere hulpverleners.