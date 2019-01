Dwars: Jikke en Mikki balen van halflege chipszakjes

Als je vaak chips eet, ken je het vast wel: je doet een zak open en dan zit er maar heel weinig in! Soms lijkt het zelfs alsof de zak halfleeg is. Mikki en Jikke balen ontzettend van die halflege chipszakjes en mailden ons erover voor onze rubriek Dwars.

Stuur dan een mail naar jeugdjournaal@nos.nl. Wie weet komt iemand jou dan helpen! Zet in het mailtje je naam, je leeftijd en je telefoonnummer.

Samen met verslaggever Milou gaan Mikki en Jikke naar de chipsfabriek. Daar gaan ze vragen hoe het komt dat er zoveel lucht in een zakje zit en waarom dat niet anders kan.

Wat vind jij: is het irritant dat er zoveel lucht in zit of maakt dat jou niet uit? Reageer op onze stelling!