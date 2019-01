Race-runnen wordt steeds populairder: 'Je gaat heel hard!'

Sommige kinderen die een handicap hebben, kunnen niet goed lopen of rennen. Daardoor is het lastig om aan atletiek te doen. Toch kan dat bij sommige atletiekclubs nu wel: met een racerunner.

Wat is een Race-Runner?

Een Race-Runner is een soort fiets met drie wielen zonder pedalen. Mensen kunnen vooruit komen door hun voeten op de grond te zetten en te lopen.

De sport Race-Running is bedacht in Denemarken en bestaat sinds drie jaar ook in Nederland. De race-runners staan al bij dertig atletiekclubs door heel Nederland.