Het wereldkampioenschap volleybal wordt over drie jaar in Nederland gehouden. Nog nooit eerder organiseerde ons land zo'n groot volleybaltoernooi voor dames. Andere landen Niet alle wedstrijden van het WK worden in Nederland gespeeld. Omdat het zo'n groot toernooi is, worden er ook een aantal wedstrijden in Polen gespeeld.

Volleyball World @FIVBVolleyball

#Netherlands 🇳🇱 and #Poland 🇵🇱 to host the 2022 FIVB Volleyball Women's World Championship . Congrats, @volleybalnl and @PolskaSiatkowka!