Wat is het mooiste paard van Nederland?

In Leeuwarden is het allermooiste Friese paard van Nederland gekozen. Tijdens een kampioenschap lieten mensen hun beste paard zien. Ook de vader van Anne Rikst van 13 doet mee. Hij heeft zes Friese toppaarden.

Uiteindelijk is het paard met de naam Jurre495 kampioen geworden:

Alle deelnemers willen graag dat hun paard wint, want dat levert veel geld op. Van het winnende paard willen heel veel mensen een veulen. Ook het paard zelf kan soms wel honderd duizenden euro's waard zijn.

En dat is trije! #Jurre495 is sneon wer kampioen wurde by de hynstekeuring. Sjoch yn de Omrop-app foar de reaksjes en mear bylden. #Frisian #Horse #FryskHynder #Friesland