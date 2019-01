School experimenteert met elke dag gymles

Op de meeste scholen is er twee keer per week gym, maar volgens deskundigen is dat eigenlijk te weinig. En daarom beginnen ze op de Kardinaal Alfrinkschool in Emmen vanaf vandaag met iedere dag gym.

Professionele gymleraar

De gymlessen worden door een professionele gymleraar gegeven. De lessen zullen er iedere dag anders uitzien. De scholieren zullen de ene dag hardlopen en de andere dag bijvoorbeeld trefbal doen.

'Goed idee'

De Nederlandse Sportraad, een organisatie die advies geeft over sporten, vindt het project een goed idee. Volgens de Sportraad moeten kinderen minstens twee keer per dag een half uur bewegen. Het zorgt voor meer rust in de klas, vrolijkere kinderen en een betere concentratie.

De organisatie hoopt daarom dat andere scholen ook meer gymles gaan geven.