Nederlandse artiesten doen het super goed in buitenland

Muziek van Nederlandse artiesten is populair in het buitenland. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat ons land er steeds meer geld mee verdient. In 2017 was dat meer dan 200 miljoen euro.

Dance

Het meeste geld wordt verdiend met dance-muziek van dj's als Afrojack en Martin Garrix. De onderzoekers denken dat dit soort artiesten alleen maar populairder zullen worden.

Meer geld voor Nederland

En omdat Nederlandse artiesten in Nederland belasting moeten betalen, is dat ook goed nieuws voor ons land. Want met die belasting worden bijvoorbeeld scholen, wegen en speeltuinen betaald.