Peuter valt in 110 meter diepe put in Spanje

Akelig nieuws uit Spanje. Een jongen van 2 is daar in een 110 meter diepe put gevallen. Hulpdiensten proberen het kind naar boven te halen, maar dat is heel ingewikkeld. De put is te smal voor volwassenen om doorheen te komen.

Huilen

Volgens de ouders hebben ze hun zoon nog horen huilen na de val. Dat zou betekenen dat hij nog in leven is. Toch houden de hulpdiensten er rekening mee dat de peuter de val niet heeft overleefd. Mogelijk wordt er een nieuwe, grotere put gegraven om de jongen naar boven te halen.

Ongeluk

Het ongeluk gebeurde tijdens een familiefeestje. De jongen was buiten met zijn neefjes en nichtjes aan het spelen. De put was afgesloten met grote stenen, maar de kinderen hebben die waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid weggehaald. De peuter is daarna in het gat gevallen.