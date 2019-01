Dit is geen cavia, maar een konijntje

Is het een cavia of een konijn? Mensen van de Dierenbescherming in Amersfoort moest even twee keer kijken toen dit bijzondere beestje naar binnen werd gebracht.

En het is een...

Inmiddels weet de Dierenbescherming het zeker; het is een konijn! Alleen heeft het beestje geen oren en geen staart. Volgens een dierenarts is het beestje zo geboren en is hij dus ook stokdoof.

Baasje

Verder is het konijn helemaal gezond. Als z'n baasje hem niet komt halen, mag hij geadopteerd worden.