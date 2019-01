Is het leuk om te gamen met je ouders?

Er is een nieuwe site over gamen. Niet voor kinderen, maar speciaal voor ouders. Die weten vaak niet hoe games werken, wat kinderen precies doen en hoe je met het hele gezin afspraken kan maken over gamen.

Samen gamen

De bedenkers van de site vinden niet alleen dat ouders meer moeten weten, maar dat ze ook vaker samen met hun kinderen moeten gamen. Vind jij dat een leuk idee of doe je het liever zonder je ouders? Reageer op de stelling: