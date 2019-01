Recordaantal reddingen door hete zomer

De Reddingsbrigade heeft het druk gehad afgelopen jaar. Uit nieuwe cijfers blijkt dat veel meer mensen uit het water zijn gered dan het jaar daarvoor.

4300

In 2018 werden 4300 zwemmers en watersporters in nood gered. Vrijwilligers van de reddingsbrigade moesten 2500 keer in actie komen. Dat is 20 procent meer dan in 2017.

Zomer

Dat de reddingsboten vaker moesten uitrukken kwam vooral door de warme zomer. Mensen gingen vaker zwemmen en dan is de kans ook groter dat er af en toe hulp nodig is.