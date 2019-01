Ali B wint prijs voor positiefste Nederlander

Ali B is gisteravond gekozen als positiefste Nederlander. Volgens de jury doet de rapper en jurylid van The Voice zijn best om respectvol en positief met mensen om te gaan.

Nog een prijs

Er is ook een andere prijs voor de meest positieve Nederlander. Die werd een paar maanden geleden gewonnen door Churandy Martina. Lucas ging langs bij de atleet: