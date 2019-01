Het gaat beter met Sjinkie Knegt

Schaatser Sjinkie Knegt is verplaatst van de intensive care, naar een gewone ziekenhuisafdeling. Het gaat beter met hem en hij denkt zelfs al weer na over schaatsen.

Wat is er gebeurd?

Vorige week liep Sjinkie Knegt ernstige brandwonden op toen hij had houtkachel bij hem thuis aanstak. Hij moest naar het ziekenhuis en lag op de intensive care. Dat is een afdeling van het ziekenhuis voor mensen die ernstig ziek of gewond zijn.