Nieuwe moordkalender om criminelen op te sporen

Duizenden gevangenissen in Nederland krijgen deze week een nieuwe kalender. Op de kalenders staan politiezaken die nog niet zijn opgelost. Cold cases worden die genoemd.

Volgens de politie weten gevangenen vaak dingen over onopgeloste zaken. Door de kalender te verspreiden hoopt de politie nieuwe aanwijzingen te krijgen, zodat oude misdrijven alsnog opgelost kunnen worden. In de video hierboven hoor je er meer over.