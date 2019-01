Deze walvis is helemaal gemaakt van plastic afval

Een spectaculair gezicht in de Catharijnesingel van Utrecht. Daar lijkt het alsof een gigantische walvis uit het water springt.

De walvis is 11 meter hoog en helemaal gemaakt van plastic afval. De kunstenaars hebben 5000 kilo zwerfafval verzameld op de stranden van Hawaï. Op die manier willen ze aandacht vragen voor de plastic soep.

Zes maanden

Het kunstwerk lag al eerder in de Belgische stad Brugge. Het is de komende zes maanden te zien in Utrecht.