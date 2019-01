Goud zoeken in oude mobieltjes

Wat doe jij met een oud mobieltje? Veel mensen gooien hem weg of stoppen hem onderin een la, maar dat is hartstikke zonde. Want er zitten nog veel kostbare onderdelen in.

Goud zoeken

Kinderen op de Octantschool Vlinderboom in Pijnacker kregen er les over en gingen op zoek naar waardevolle stukjes. Ze maakten de oude mobieltjes open op zoek naar goud. Dat kun namelijk recyclen. En dat is handig, want het is niet goed voor het milieu om nieuw goud uit de grond te halen.