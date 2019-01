Regeringspartijen willen ruimer kinderpardon

Een klein beetje hoop voor asielkinderen in Nederland die wachten op een verblijfsvergunning. De partijen CDA en D66 willen dat het kinderpardon minder streng wordt.

Het is opvallend dat juist deze partijen dit nu zeggen. Het CDA en D66 zitten namelijk in de regering en kunnen samen met de VVD en de ChristenUnie beslissingen nemen voor Nederland. De ChristenUnie is ook voor een ruimer kinderpardon, alleen de VVD is tegen.

In de volgende video zie je meer over wat het kinderpardon precies is: