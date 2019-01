Tienduizenden achtste-groepers naar open dagen

In deze tijd van het jaar gaan tienduizenden kinderen uit groep 8 naar open dagen van middelbare scholen. En die scholen doen steeds meer hun best om zo goed mogelijk over te komen.

Reclame

Veel scholen halen van alles uit de kast om een goede indruk te maken. Er zijn leuke proeflessen, schone lokalen en enthousiaste leerlingen vertellen over de school.

Ook worden er steeds vaker professionele reclame-filmpjes gemaakt. In de volgende video zie je bijvoorbeeld mooie drone-schots, skiënde kinderen en een optreden van de populaire groep SFB: