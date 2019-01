Davina Michelle na 11 weken niet meer op 1

Davina Michelle staat niet meer op nummer 1 in de Top 40. Duurt te lang van stond sinds begin november bovenaan de hitlijst. Sweet But Psycho van zangeres Ava Max is de nieuwe nummer 1.

Nog nooit stond een vrouw zo lang op nummer 1 in de Top 40. Davina was al in de buurt van het Nederlandse record van Marco Borsato. Zijn nummer Dromen zijn bedrog stond ooit 12 weken op 1.

Duurt te lang is bekend van het populaire televisieprogramma de Beste Zangers en werd op YouTube al 12 miljoen keer bekeken.

