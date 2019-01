Oproep: Wat wil jij weten van Wendy van Dijk?

Je kent presentator en actrice Wendy van Dijk vast wel van The Voice Kids. En deze week was ze in het nieuws omdat ze van zender RTL4 naar mediabedrijf Talpa vertrekt. Binnenkort gaan we bij haar langs met jullie vragen. Wat wil jij van haar weten?

Zo doe je mee: 1. Maak een filmpje. Begin de video met het zeggen van je naam en stel daarna je vraag. 2. Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur 'm via een DM op Instagram. Doe uiterlijk maandag 21 januari. Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het interview!