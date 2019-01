Ronnie Flex wint de Popprijs

Rapper en zanger Ronnie Flex heeft de Popprijs 2018 gewonnen. Die prijs gaat naar de band of artiest die het afgelopen jaar het belangrijkst is geweest voor de Nederlandse popmuziek.

De prijs werd eerder gewonnen door onder andere Kensington, Martin Garrix, BLØF, Tiësto en Ali B. Ronnie Flex won de prijs in 2015 ook al, maar toen was dat met de groep New Wave, waar ook Lil' Kleine, $hirak, Frenna en Jonna Fraser in zaten. Dit keer is de prijs helemaal voor Ronnie.

Vind jij het terecht dat Ronnie Flex de Popprijs heeft gewonnen, of had jij hem liever aan iemand anders gegeven? Reageer op de stelling: