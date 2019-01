Koudste winternacht tot nu toe, het was -10 in Leeuwarden

Het was vannacht echt heel koud. Het vroor in heel Nederland en in Leeuwarden was het zelfs -10 graden.

Het is de koudste nacht van deze winter. Toch is de koude temperatuur niet heel uitzonderlijk. Het valt vooral op doordat het tot nu best warm was voor een winter.

Schaatsen?

De komende nacht wordt waarschijnlijk opnieuw koud, misschien nog wat kouder dan de afgelopen nacht. Toch betekent dat waarschijnlijk niet dat je snel kan schaatsen op natuurijs. Dinsdag gaat het sneeuwen en dat is niet goed voor het ijs.