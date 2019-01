'Ik ben eigenlijk nooit kind geweest'

Duizenden kinderen in Nederland wonen niet thuis, omdat hun vader of moeder niet meer goed voor ze kan zorgen. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar een woongroep of pleeggezin. Maar vaak gaat dat niet goed, waardoor ze in korte tijd op heel veel verschillende plekken wonen.

Larissa kan hier over meepraten. Het meisje van 16 werd op haar 13de uit huis geplaatst en woonde in 1,5 jaar tijd op 8 verschillende plekken. Lucas sprak met haar over deze moeilijke tijd.