Ajax baalt van gelijkspel tegen Heerenveen

Halverwege de wedstrijd stond het 3-1 voor Ajax. Daarna werd het erg spannend en kwamen de mannen van Heerenveen terug. In de laatste minuten scoorde Kik Pierie en eindigde de wedstrijd in gelijkspel.

Doordat PSV gistermiddag ook gelijk speelde, blijft Ajax onder PSV in het overzicht staan. De mannen van Ajax hadden deze wedstrijd erg graag willen winnen. De laatste keer dat ze bovenaan in de eredivisie stonden was in mei 2016.

Boos

De trainer van Ajax is boos. Hij zegt dat zijn club veel fouten heeft gemaakt, en dat hij veel respect heeft voor Heerenveen: