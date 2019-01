Vannacht was er een superbloedwolfmaan: heb jij 'm gezien?

Dat kwam omdat de aarde vanochtend precies tussen de maan de zon in stond. Omdat het helder weer is, was de maan goed te zien:

Wie vanochtend extra vroeg is opgestaan heeft een superbloedwolfmaan kunnen zien. De maan was super rood.

Heb jij ook een foto gemaakt van de maan? Mail die dan naar jeugdjournaal@nos.nl. Misschien zie je jouw foto dan vandaag wel in onze uitzending of op Instagram.

Op de volgende bloedmaan moeten we nog even wachten. Die is pas in 2037.