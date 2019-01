Stopt Nederland met het uitzetten van asielzoekerskinderen?

Het Kinderpardon is er voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Als ze aan strenge regels voldoen, mogen ze hier blijven. Anders moeten terug naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.

Over dat kinderpardon is nu veel discussie. Een aantal politieke partijen vindt de regels te streng en zegt dat ze moeten veranderen. En omdat daar nu over gepraat wordt, vindt de ChristenUnie dat je voorlopig helemaal geen kinderen het land uit mag zetten.