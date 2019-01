Vanavond eerste schaatswedstrijd op natuurijs

Schaatsliefhebbers opgelet: vanavond wordt de eerste wedstrijd op natuurijs van dit jaar gehouden in de plaats Haaksbergen. Op de schaatsbaan in het dorp in Overijssel is het ijs dik genoeg voor de marathon.

Wedstrijd

Ieder jaar willen schaatsbanen graag dat bij hen de eerste wedstrijd wordt gereden. Speciale mensen die het ijs meten, de ijsmeesters, besluiten waar het ijs dik genoeg is. En net zoals vorig jaar is dat dit jaar in Haaksbergen.