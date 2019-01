Zanger Duncan Laurence gaat naar het Songfestival

De 24-jarige singer-songwriter Duncan Laurence gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Het jaarlijkse muziekevenement wordt dit jaar in Israël gehouden. Het is nog niet bekend welk nummer hij gaat zingen.

Ik ben zo ongelofelijk trots dat ik Nederland mag vertegenwoordigen op @eurovision! De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met een grote naamsbekendheid. Voor mij geldt dat laatste niet maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. 🙏🏻 Eurovision, here I come!

De jury die bepaalt wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, is heel tevreden met hun keuze: "We werden van onze stoel geblazen door zijn song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is."

The Voice

Je zou Duncan Laurence kunnen kennen van The Voice of Holland. Hij bereikte toen de halve finale.

Duncan schrijft zijn eigen liedjes: