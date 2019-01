Code geel: het gaat vandaag sneeuwen

Het gaat vandaag sneeuwen! Daarom rijden er in het hele land minder treinen en zijn er extra strooiwagens ingezet. Ook vliegen er minder vliegtuigen.

Geen sneeuwstorm

Tot en met vrijdag kan het glad zijn, want het blijft de komende nachten vriezen. Weervrouw Willemijn zegt dat het verstandig is om goed op te letten, maar dat we nu niet moeten overdrijven.