Kinderen voeren actie omdat basisschool moet sluiten

Flink balen voor leerlingen van basisschool de Windroos in Deventer. Hun school moet waarschijnlijk dicht, omdat er te weinig leerlingen op zitten. De kinderen voeren daarom actie; ze verzamelen handtekeningen, schrijven brieven en maken posters.

Scholen dicht

Ieder jaar moeten tientallen scholen in Nederland sluiten, omdat er te weinig kinderen op zitten. In elke gemeente zijn daar aparte afspraken over gemaakt. In Amsterdam moet een basisschool minstens 195 leerlingen hebben. Maar in sommige kleine dorpen mogen scholen soms openblijven met slechts 28 leerlingen.