Jongen reageert na mishandeling: 'Het gaat nu goed'

Misschien heb je het gisteren wel gezien: een jongen in Spijkenisse werd in elkaar geslagen door een groep. De jongen heeft nu voor het eerst gereageerd. Hij zegt dat het goed met hem gaat.

Opgepakt

Van de mishandeling in Spijkenisse gingen filmpjes rond op social media. Vijf jongens zijn inmiddels aangehouden. Ook zijn ze geschorst door hun voetbalclub en school. Je ziet er meer over in de volgende video: