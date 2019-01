'Barcelona wil 90 miljoen betalen voor Frenkie de Jong'

De Spaanse topclub Barcelona wil 90 miljoen betalen voor Ajax-speler Frenkie de Jong. Dat schrijft de krant De Telegraaf.

Record

Als het nieuws waar is en Frenkie inderdaad naar Barcelona gaat, dan is het een record. Nooit eerder werd zo veel geld betaald voor een Nederlandse voetballer. Het record staat nu op naam van Virgel van Dijk. Die ging vorig jaar voor 84 miljoen naar Southampton.

Waarschijnlijk vertrekt de middenvelder niet meteen. Eerder liet De Jong weten dat hij tot de zomer bij Ajax blijft.

Paris Saint Germain

Een paar maanden geleden leek het er nog op dat Frenkie, die nog maar 21 jaar is, voor 75 miljoen naar Paris Saint Germain zou gaan. We maakten daar toen deze video over: