Kinderen uit Spijkenisse over de mishandeling

Veel kinderen in Spijkenisse zijn kwaad en geschrokken. Een filmpje waarop te zien is hoe de 14-jarige Tommie in elkaar wordt geslagen ging gisteren viral.

Het slaan en schoppen gebeurde bij een speeltuintje in een woonwijk. Kinderen daar vinden het erg dat hun wijk nu op zo'n negatieve manier in het nieuws is gekomen. In de video hierboven vertellen ze erover.

Aangehouden

Er zijn vijf tieners aangehouden, ze worden ervan verdacht dat ze iets met de mishandeling te maken hebben.

De jongen die in elkaar werd geslagen heeft gereageerd. Hij zegt dat het goed met hem gaat: