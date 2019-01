Musical-prijzen voor Addams Family en Lion King

The Addams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Die prijzen werden woensdagavond uitgereikt in Amsterdam. De musical over de grappige en griezelige familie won drie prijzen, waaronder die voor beste grote musical.

Lion King

De meeste prijzen werden gekozen door een jury, maar er was ook een publieksprijs. Die ging naar The Lion King. De musical over leeuw Simba won van Mamma Mia! en Soldaat van Oranje.

The Lion King wordt al een paar jaar opgevoerd in Nederland. Eerder keken we mee met de zusjes Emmie en Esther, die een hoofdrol speelden in de populaire musical: