Feyenoord, Willem II en AZ na halve finales

Feyenoord gaat naar de halve finale van de KNVB Beker. De club won van Fortuna Sittard met 4-1. Vorig jaar won Feyenoord de beker.

Tegenstanders

Tegen wie Feyenoord moet, is nog niet bekend. Mogelijke tegenstanders zijn Willem II en AZ. Dinsdag won AZ met 2-0 van Vitesse en gisteren was Willem II te sterk voor FC Twente.

Ajax

De laatste plek in de halve finale gaat naar Ajax of Heerenveen. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Dat kan nog best spannend worden. In de competitie eindigde de wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen in 4-4.