Drie vragen over de nieuwe koning van Maleisië

De koninklijke families van het Aziatische land Maleisië kiezen vandaag een nieuwe koning. Waarom krijgen ze een nieuwe koning? En hoe wordt de koning gekozen? Je hoort het in de video hierboven.

Dennis

Een van de kanshebbers is de schoonvader van de Nederlandse Dennis uit Lisse. Hij trouwde in 2017 met een Maleisische prinses. Wij maakten daar toen de volgende video over: