Trainer van Feyenoord gaat weg

Giovanni van Bronckhorst stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. Hij zegt dat hij zin heeft in een nieuwe baan.

Prijzen

In 2017 werd trainer Giovanni van Bronckhorst met Feyenoord kampioen. In totaal won de club vijf prijzen met Van Bronckhorst als coach. En dat worden er misschien zes, want het voetbalteam maakt nog kans op de KNVB-beker. Samen met Willem II en AZ staat Feyenoord in de halve finale.

Het is nog niet bekend wat de nieuwe baan van Giovanni van Bronckhorst is.