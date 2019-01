Zoektocht naar nieuwe sporen van vrouwtjeswolf

Er is een plan gemaakt hoe er in Nederland om moet worden gegaan met de wolf. Het dier wordt steeds vaker gezien. En het lijkt steeds duidelijker dat wolven hier blijven.

Nieuwe sporen

In Gelderland wordt deze week hard gezocht naar nieuwe sporen van een vrouwtjeswolf. Het dier is daar deze zomer gezien. Als blijkt dat ze er nu nog steeds is, dan is dit de eerste wolf die écht in Nederland woont.

Omdat de wolf een beschermde diersoort is, is doodschieten verboden. Alleen als er nood is en het echt niet anders kan, mag het.