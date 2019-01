Peuter Julen na lange zoektocht gevonden

Verdrietig nieuws over de Spaanse peuter Julen. Na een lange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Zoals al werd gevreesd, was de jongen niet meer in leven.

Reddingswerkers waren bijna twee weken naar Julen op zoek. De jongen was in een smalle put van 110 meter diep gevallen. Om bij hem te kunnen komen, moesten reddingswerkers een nieuwe put graven en door dikke lagen hard steen boren.

In de volgende video zie je meer over de zoektocht: