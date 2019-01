Voetballer nog steeds vermist, familie blijft zoeken

De Argentijnse voetballer Emiliano Sala is nog steeds vermist. Hij was afgelopen maandag met een vliegtuigje onderweg naar Groot-Brittannië, toen het toestel van de radar verdween.

De familie heeft aangekondigd dat ze verder gaan met zoeken naar het vermiste vliegtuigje.

Zoektocht was beëindigd

Met helikopters, vliegtuigen en reddingsboten is de afgelopen week op zee gezocht naar sporen. Omdat de kans klein is dat Sala en zijn piloot nog in leven waren, werd de zoektocht donderdag beëindigd. Maar de familie zoekt dus door.

Ze krijgen steun van de Argentijnse regering en de bekende voetballer Lionel Messi. Zij vinden dat de officiële zoektocht moet worden hervat.

Nieuwe zoektocht

Voor de nieuwe zoektocht is al ruim 300.000 euro ingezameld. Gisteren voeren al twee boten uit, op zoek naar het vliegtuigje. Bijna 90.000 mensen hebben een petitie getekend om de officiële zoektocht te hervatten.