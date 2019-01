DJVM is pas 15 en draait al voor volle zalen

Vanavond vertelt hij in het Jeugdjournaal hoe het is om op zo'n jonge leeftijd muziek te maken voor een groot publiek. Wat Daan Joey betreft doet zijn leeftijd er helemaal niet toe:

Hij trad al op in China , stond op verschillende grote dance-festivals en is nog maar 15 jaar. Daan Joey van Marle, beter bekend als DJVM, is één van de grootste DJ-talenten van Nederland.

Wat denken jullie? Is het bijzonder dat hij op zo'n jonge leeftijd al zo goed is in dj'en? Of zijn kinderen net zo goed in muziek maken als volwassenen?