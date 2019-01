Herdenking: wereld staat stil bij slachtoffers Holocaust

In Amsterdam werd herdacht bij het monument Nooit meer Auschwitz, waar veel joodse kinderen bij waren.

Holocaust

De Holocaust gebeurde tussen 1933 en 1945, toen de nazi's van Adolf Hitler in Duitsland aan de macht waren. Hitler liet grote groepen mensen naar speciale kampen brengen. Concentratie- of vernietigingskampen werden die genoemd. Daar werden de mensen omgebracht.

Vooral Joden waren het slachtoffer. Ze werden uit heel Europa gehaald en vermoord. Ook uit Nederland werden meer dan 100.000 Joden weggevoerd. Bijna niemand overleefde dat. Een van de bekendste kampen is Auschwitz.

Nooit vergeten

Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz in Polen bevrijd door het Russische leger. Ieder jaar wordt op die dag de Holocaust herdacht. Het is de bedoeling dat we het daardoor nooit vergeten en dat er nooit meer zoiets verschrikkelijks gebeurt.