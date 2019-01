Het lijkt beter te gaan met de merel

De afgelopen dagen hebben veel kinderen geholpen om de vogels in hun tuin te tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. De merel is in totaal 72.231 keer gespot en dat is goed nieuws.

De afgelopen jaren ging het namelijk niet goed met de vogelsoort door een ziekte. Maar nu lijkt de merel weer helemaal terug.

Top drie

Het vaakst gezien is de huismus.; dit jaar is hij 163.162 keer gezien. De vogelsoort staat bijna ieder jaar op nummer één. Op de tweede plek staat de koolmees en daarna is de vink het vaakst gezien. De merel staat op nummer vier.

Alle resultaten kun je hier vinden.