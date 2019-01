Huis ingestort in Den Haag

In Den Haag is een woning van drie verdiepingen deels ingestort door een ontploffing. Twee personen zijn onder het puin vandaan gehaald en met een ambulance afgevoerd. De brandweer onderzoekt of er nog meer mensen onder het puin liggen.

Het is nog niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Gasexplosie

Van de woning is weinig meer over en ook andere huizen zijn flink beschadigd. Het is nog niet duidelijk waardoor de woningen zijn ingestort. De politie denkt dat het komt door een gasexplosie.