Feyenoord verslaat Ajax met 6-2 (!) in klassieker

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst noemt het een historische zege. In De Kuip won Feyenoord met maar liefst 6-2 van Ajax. Dat is opvallend, want voor de winterstop ging het nog heel goed met Ajax.

Ajax begon goed en stond al snel met 1-0 voor, maar na een kwartier kwam Feyenoord terug. In de rust stond het 2-2 en in de tweede helft walste Feyenoord over Ajax heen. Robin van Persie was de man van de wedstrijd en scoorde twee keer.