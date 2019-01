Mogen gevangenen feest vieren?

De Telegraaf heeft filmpjes ontdekt waarop te zien is dat gevangenen in Nederland feest vieren. Sommige mensen zijn daar boos over. Niet alleen omdat ze feest vieren, maar ook omdat ze mobieltjes hebben om mee te filmen.

Het ministerie van Justitie gaat over de gevangenissen en zegt dat dit nooit had mogen gebeuren. Er zou meteen zijn ingegrepen om het feestje te stoppen.

Wat vind jij: mag je in de gevangenis nooit feesten of moet het af en toe wel kunnen? Reageer op de stelling: