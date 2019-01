Alle gewonden uit ingestort pand Den Haag bevrijd

In Den Haag zijn hulpverleners de hele avond bezig geweest om een man te redden. Die lag onder het puin van een ingestort pand.

Gas-explosie

Zondag stortte een pand van drie verdiepingen in. Waarschijnlijk door een gas-explosie. Negen mensen raakten gewond. Een van hen zat uren vast onder het puin. Reddingswerkers moesten heel voorzichtig zijn, omdat het pand verder kon instorten.

Aanspreekbaar

Pas na middernacht lukte het de man van 28 eruit te krijgen. Hij is gewond, maar hoe ernstig precies is niet duidelijk. Hij was in ieder geval wel aanspreekbaar. De andere gewonden waren eerder al uit het puin gehaald.